“Usiamo le prossime settimane per ridare la parola al popolo, e poi avremo cinque anni con un governo e un Parlamento seri e legittimati, non scelti a Palazzo ma scelti dagli italiani”. Ha commentato così la notizia delle dimissioni di Conte in un video-messaggio, il leader della Lega Matteo Salvini.

