MAURIZIO GASPARRI (FORZA ITALIA): “PROBABILE CHE IL GOVERNO IMPUGNI NORMA SU TERZO MANDATO”

Sulla norma regionale che permette la candidatura a un terzo mandato consecutivo per l’attuale presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca “reputo probabile un’impugnazione”. Così Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, oggi a Napoli per un brindisi di fine anno organizzato dal partito locale con l’europarlamentare Fulvio Martusciello. Interpellato dai cronisti, Gasparri ha risposto: “Credo che ci sia una dialettica in corso tra Governo e Regione. La Regione ha fatto delle sue norme, so che il Governo nazionale ha chiesto dei chiarimenti perché prima dell’eventuale impugnazione c’è uno scambio di corrispondenza, nel senso che il Governo ha fatto delle osservazioni. Il termine è il 10 gennaio e quindi vediamo cosa risponde la Regione al Governo e poi il Governo prenderà le sue decisioni. Reputo probabile una impugnazione di queste norme, De Luca non è avulso dalle norme delle leggi nazionali e della Costituzione, perché per le Regioni c’è un capo intero della Costituzione che stabilisce alcune scelte”. Gasparri ha aggiunto di poter “anticipare i dubbi forti del Governo” e che la valutazione sarebbe “molto critica”

Share on: WhatsApp