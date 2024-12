IMMA VIETRI (FRATELLI D’ITALIA): “SUD, DATI INCORAGGIANTI PER IL 2024. CON GOVERNO MELONI CRESCITA CONTINUERA'”

“Grazie al Governo Meloni, il 2024 sarà ricordato come l’anno della svolta, in cui il Sud è tornato a crescere diventando la locomotiva d’Italia”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Quello che si sta per concludere è l’anno dei 7 miliardi complessivi di investimenti messi in moto dalla Zes Unica Sud, di cui 2,5 coperti dal credito d’imposta con il coinvolgimento di oltre 6.800 soggetti e la creazione di 8 mila nuovi posti di lavoro.

Un successo – sottolinea Vietri – anche la misura Resto al Sud 2.0 che mette a disposizione contributi a fondo perduto e voucher per supportare la nascita di nuove imprese. Confermata, anche per il 2025, la Decontribuzione Sud con oltre 7 miliardi destinati agli esoneri previdenziali per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. A questi interventi, si aggiunge l’importante riforma dei Fondi di Coesione e Sviluppo che ha consentito di investire complessivamente 74 miliardi, prevalentemente al Sud. Si tratta – ribadisce Vietri – di una serie di misure concrete che confermano la grande attenzione di Fratelli d’Italia e del Governo verso il Meridione. E che puntano principalmente a rilanciare l’economia e sostenere il trend positivo dell’occupazione meridionale che secondo l’Istat, nel terzo trimestre del 2024, ha toccato la soglia record del 49,1%, con l’occupazione femminile aumentata del 3,3% rispetto al 2019. Il Governo Meloni – conclude Vietri – crede realmente nello sviluppo del Sud Italia e, al contrario dei governi Pd-M5S, lo continuerà a dimostrare con i fatti”.