FRATELLI D’ITALIA. LA CENA NEL CILENTO PER SOSTENERE LA CANDIDATURA IN REGIONE DI CIRIELLI

Oltre 250 invitati annunciati tra politici, amministratori locali ed imprenditori: tutti invitati all’interno di un noto locale di Capaccio per uno scambio di auguri ma anche per gettare le basi per una campagna elettorale per le Regionali, in Campania, con la candidatura a Presidente di Edmondo Cirielli. Fratelli d’Italia del Cilento si mobilita e lo fa con un incontro, in programma per questa sera, a partire dalle 20:00, con un incontro che replica, di pochi giorni, quello che è stato organizzato nel cuore dell’Agro, con il patrocinio dell’europarlamentare Alberico Gambino.

Oggi, intanto, il padrone di casa sarà il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Modesto del Mastro, primo dei non eletti nella lista per il Consiglio Provinciale di Salerno. A tavola in tanto, provenienti da ogni parte della Provincia di Salerno, per mettere in campo i comitati per sostenere la candidatura alla carica di Presidente della Regione Campania del Vice Ministro Edmondo Cirielli.