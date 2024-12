BILANCIO DI PREVISIONE 2025: LA FINANZIARIA SPOSTA IL TERMINE PER I COMUNI AL 28 FEBBRAIO 2025

Dalla Legge Finanziaria arriva un sospiro di sollievo per i Sindaci ed i Consigli Comunali alle prese, come da tradizione, con i conti e le verifiche per l’approvazione del Bilancio di Previsione. Dal 31 Dicembre 2024 il termine è stato spostato al 28 Febbraio 2025: due mesi in piu’ per i Comuni e per i Sindaci che potranno utilizzare altri due mesi per mettere a posto i conti ed approvare, prima in Giunta e poi in Consiglio Comunale, i bilanci di previsione.

Si tratta di una decisione che il Governo Meloni ha adottato, di comune accordo con il Ministero dell’Interno, considerate le numerose difficoltà che i Comuni, nel corso del 2024, hanno incontrato per la redazione dello schema di bilancio di previsione per il 2025.