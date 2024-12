SAN CIPRIANO PICENTINO. L’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE DEL 2024 PER IL SINDACO SONIA ALFANO

Dopo aver rivinto le elezioni Comunali a Maggio del 2024, il Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano chiude l’anno della campagna elettorale vincente con l’ultima seduta del Consiglio Comunale: appuntamento oggi, lunedi’ 20 Dicembre, a partire dalle 18.00, con un momento di ricordo che aprirà il lavori dell’assise comunale del centro dei Picentini.

Prima dell’inizio del Consiglio Comunale L’amministrazione Comunale ha ritenuto doveroso porgere un saluto ed un ringraziamento al dott. Pasquale Di Domenico per il lavoro svolto per la comunità per il lavoro di medico di base che lascia per il raggiungimento dei limiti d’età.