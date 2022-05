MERCATO SAN SEVERINO. ANTONIO SOMMA FA IL PIENONE PER APERTURA CAMPAGNA ELETTORALE

Sentimento e visione. Antonio Somma, candidato sindaco uscente, ha affidato a queste due parole-chiave la prima uscita pubblica della sua squadra contrassegnata dalle tre liste civiche Insieme per la città, Città prima e libera e La città di domani.

Il sindaco di Mercato S.Severino, che si ricandida per proseguire il percorso di ricostruzione della città avviato cinque anni fa, ieri sera ha scandito il suo intervento in una piazza Garibaldi gremita articolandolo in due momenti: quello del rendiconto di mandato, prima, e quello della programmazione, poi.



«Abbiamo fatto ciò che i cittadini possono vedere in giro per la città in silenzio, con l’amore viscerale di chi ama la propria comunità, con serietà e trasparenza, con impegno quotidiano – ha detto Somma – abbiamo lavorato sodo per riprenderci la credibilità perduta; il rispetto istituzionale ai tavoli intercomunali, provinciali e regionali; l’identità calpestata. Ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo lavorato per ricostruire la comunità dalle basi, dalla normalità, dalle piccole grandi cose di ogni giorno. Abbiamo affrontato una pandemia per due lunghi anni, ma non ci siamo fermati. Oggi che il debito pubblico lasciatoci in eredità si sta assottigliando e le briglie dei vincoli finanziari allentando, vogliamo proseguire il percorso amministrativo avviato – ha concluso il sindaco uscente – con un rinnovato patto civico e con la visione della città che abbiamo immaginato ed avviato».

A videonarrare la città di domani le immagini in 3D del nuovo corso Diaz, del mercato metropolitano, del Palazzetto dello Sport e del collegamento su ferro con l’Università.