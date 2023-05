MERCATO SAN SEVERINO. CAVALIERE REPLICA A ROMANO: “ASCENSORE CASTELLO, RECEPITE OSSERVAZIONI SOVRINTENDENZA”

“Non vogliamo nasconderci rispetto al parere della soprintendenza che ha manifestato delle eccezioni relativamente allo” Studio di fattibilità tecnico ed economico per la realizzazione di un ascensore inclinato” Ma considerato che nelle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche del MIBAC, l’eliminazione delle stesse barriere viene considerata parte integrante del cosiddetto “restauro integrato”, cioè della tutela e valorizzazione del bene culturale finalizzati al suo inserimento nel tessuto sociale e alla sua piena fruizione da parte di tutti, ritengo che Il tema risulta peraltro molto importante per una possibile fruizione agevole dei beni culturali da parte di chiunque e non mi riferisco solo alle persone con disabilità.”

Lo scrive l’assessore Enza Cavaliere del Comune di Mercato San Severino.

A tutti è noto che percorrere a piedi tratti di notevole estensione per raggiungere il Castello dei Sanseverino per molti rappresenta una situazione di forte disagio psico-fisico ed un serio problema di affaticamento. Il superamento delle distanze può dunque costituire una significativa barriera architettonica per tutte le persone con ridotta capacità motoria, tra cui gli anziani e i cardiopatici, per i quali anche un percorso superiore ai 50 metri può risultare molto difficoltoso.

Ho chiesto ed ottenuto un incontro con la sopraintendente che si è dimostrata molto disponibile ad affrontare l’argomento e ad immaginare una soluzione condivisa. Abbiamo considerato che una nuova forma di collegamento garantirebbe una maggiore fruibilità per anziani, mamme con passeggini e disabili nell’area archeologica posta in una zona particolarmente accidentate.

Pertanto, recepito le indicazioni della sopraintendente, stiamo lavorando ad operare le dovute modifiche al progetto.

L’amministrazione nelle sue strategie di promozione del territorio crede fermamente nell’importanza di avvicinare il nostro amato castello alla città e sono convinta che tale attività sia condivisa e apprezzata dai cittadini di Mercato S. Severino.

Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio ricco di storia ed pertanto giusto mettere in atto tutte le misure più idonee per valorizzarlo.