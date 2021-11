MERCATO SAN SEVERINO, COMUNALI 2022. AL VIA LE GRANDI MANOVRE DEI CANDIDATI

Sei mesi, o poco piu’, è questo il tempo che divide la città di Mercato San Severino dall’appuntamento con le elezioni Comunali 2022 che, per il Centro della Valle dell’Irno, rappresentano un momento fondamentale per le scelte sul futuro della politica cittadina. Le grandi manovre di candidati – ed aspiranti tali – sono già iniziate, anzi sono già entrate nel vivo, con incontri e riunione di preparazione, anche per verificare la tenuta delle coalizioni o la nascita di nuove alleanze.

Punta su tre liste, interamente civiche, l’attuale sindaco Antonio Somma, che sta già mettendo insieme candidature al consiglio comunale all’interno delle tre compagini che sosterranno la sua seconda candidatura alla carica di Sindaco di Mercato San Severino.

Tornano sulla scena politica di Mercato San Severino anche lo storico ex Sindaco Giovanni Romano, al lavoro con il Movimento delle Civiche che lo ha sempre accompagnato in ogni tornata elettorale, ma anche Carmine Ansalone, alle prese con l’esperimento di una “cosa di sinistra”, da mettere in campo per le prossime elezioni comunali.

Ci sarà, al 99%, la lista del Movimento Cinque Stelle con la candidatura di Annalucia Grimaldi, mentre il gruppo Noi San Severino avrebbe già individuato in Luigi Lupone il nome del possibile candidato sindaco.