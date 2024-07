MERCATO SAN SEVERINO. GIOVEDI’ 25 LUGLIO INAUGURAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE

Giovedì 25 luglio 2024, a partire dalle ore 18:30 a Mercato San Severino ci sarà l’inaugurazione della nuova sede della Biblioteca Comunale Michele Prisco da Palazzo Brescia Morra ad Acigliano a Mercato San Severino in via Principe di Carignano.

Si tratta dell’ennesimo sforzo amministrativo, messo in campo dall’amministrazione guidata dal Sindaco Antonio Somma, per dare una risposta concreta alle esigenze culturali di un territorio che, negli ultimi anni, si è contraddistinto per tantissime iniziative, portate avanti dal Vice Sindaco con delega alla Cultura Enza Cavaliere.

Forte della sua posizione strategica (a pochi km dall’Università di Salerno), la Biblioteca Comunale tende a sviluppare forme di cooperazione sempre più solide con il territorio, il sistema scolastico, l’Università e l’associazionismo, al fine di riuscire a creare una rete territoriale di biblioteche e promozione alla lettura, un luogo privilegiato di documentazione della comunità locale, un luogo di conservazione e preservazione per le future generazioni dei documenti.