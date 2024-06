MERCATO SAN SEVERINO. IL 2 LUGLIO IL SINDACO SOMMA CONSEGNA I NUOVI LOCALI DEL 118

Si conclude la procedura per la realizzazione dei nuovi locali da affidare, a Mercato San Severino, al servizio del 118, l’emergenza territoriale che fornisce assistenza non solo al Centro della Valle dell’Irno, ma anche ad altri comuni confinanti con lo stesso. Per il prossimo 2 Luglio è in programma la cerimonia di consegna delle rinnovate strutture che l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Somma ha allestito per garantire un servizio di assistenza territoriale sempre piu’ sicuro. L’appuntamento è a partire dalle 11:00 nei pressi del Centro Sociale Marco Biagi.

