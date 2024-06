IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MATTARELLA PROMULGA LA LEGGE SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, ha promulgato la legge quadro sull’attuazione dell’Autonomia differenziata.

Lo scorso 19 giugno era arrivato il via libera definitivo, da parte dell’Aula della Camera, con 172 sì, 99 no ed un astenuto, al termine di una seduta fiume notturna, al disegno di legge recante disposizioni per l’attuazione dell’Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.