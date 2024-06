SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “PROSEGUONO LAVORI PER FOGNE FOSSO IMPERATORE”

“Continuano i lavori per la rete fognaria lungo il Canale Fosso Imperatore che servira’ da recapito per le reti fognarie interne di Via Sanguette, Via Cesina Pugliano, Via Zeccagnuolo, ma soprattutto per risolvere o alleviare il problema dell’ inquinamento ambientale lungo le sponde del canale.”

Lo scrive il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

Inoltre a buon punto la progettazione definitiva del campo sportivo Giovanni Vastola per il quale abbiamo ottenuto un finanziamento da 700.000 euro a fondo perduto. Abbatteremo la vecchia tribuna e ne ricostruiremo una nuova che sara’ anche coperta.

Una grande opera per San Valentino Torio.