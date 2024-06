Sarà Antonio D’Agostino il nuovo Coordinatore Provinciale di Forza Italia ad Avellino. E’ questa la voce che, da Napoli, circola con insistenza, dopo le dimissioni dell’ex Coordinatore De Angelis. D’Agostino, reduce da una positiva campagna elettorale per le Europee, sarebbe pronto a ricevere l’incarico direttamente dalle mani del Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, prima di avviare, come sembra, la sua campagna elettorale per le Regionali 2025 in Campania.

