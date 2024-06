GAMBINO E CIRIELLI A PAGANI PER LA FESTA PER L’ELEZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

L’appuntamento, per quella che viene già definita come una festa della Vittoria, è per sabato 29 Giugno a Pagani, nei pressi di Piazza dell’Auditorium: sul palco, a partire dalle 19:00, il neo Parlamentare Europeo di Fratelli d’Italia Alberico Gambino ed il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli. A 20 giorni dalla vittoriosa campagna elettorale per le Europee, i vertici di Fratelli d’Italia si ritrovano a Pagani, il comune che, in termini numerici, ha tributato il maggior numero di consensi per Alberico Gambino, per salutare una straordinaria vittoria ma anche per guardare ai prossimi appuntamenti elettorali: dalle Regionali 2025 alle Comunali di Pagani.

