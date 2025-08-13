MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “DUE NUOVE STRUTTURE PER LA SANITA’ PUBBLICA”

“Il welfare socio-sanitario cambia pelle e si adatta alle nuove esigenze dei cittadini, anche a Mercato S.Severino, con la nascita della cosiddetta Casa di Comunità e della ‘Centrale Operativa Territoriale’: due strutture della nuova rete di assistenza sanitaria che saranno realizzate in località San Vincenzo.” Lo annuncia il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma.

Nel cronoprogramma dei lavori, già appaltati dall’Asl di Salerno per un importo complessivo di 3 milioni e 763mila euro, prevedono l’inizio a partire dai primi di settembre in un’area in cui già è stata edificata la prima struttura che a breve accoglierà la farmacia dell’Asl ed il Centro diabetologico, attualmente ubicati presso l’ospedale «Fucito».

La Casa di Comunità è una struttura in cui i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta lavoreranno in gruppo, in collaborazione con gli infermieri di famiglia, gli specialisti ambulatoriali, gli altri professionisti sanitari e gli assistenti sociali e potranno disporre della strumentazione informatica e specialistica di base necessarie per la presa in carico degli assistiti.

Il cuore di questa parte della riforma sanitaria è costituito proprio dalle Case di Comunità (CdC), ovvero luoghi fisici di prossimità e di facile individuazione per i pazienti dove la comunità può entrare in contatto con l’intero ecosistema di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale.

Le CdC potranno svolgere funzioni di primo livello, tenendo anche conto delle competenze cliniche e strumentali in dotazione, per fornire risposte a situazioni di minore criticità e bassa complessità e ad assicurare una prima risposta sanitaria sul territorio.

La Centrale Operativa Territoriale è l’anello di congiunzione dei vari livelli operativi sanitari, deputata a rappresentare l’interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza.

In sintesi, la Casa di Comunità è il luogo fisico dove si erogano i servizi, mentre il COT è la struttura che coordina e ottimizza il funzionamento di questi servizi all’interno del territorio.