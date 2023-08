MERCATO SAN SEVERINO. MAGGIORANZA COMPATTA CON SOMMA APPROVA BILANCIO DI PREVISIONE 2023

“Il Consiglio comunale di Mercato San Severino ha approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025. Con il voto favorevole della maggioranza, dopo il grande lavoro degli uffici e dell’Assessorato al Bilancio, abbiamo approvato il Bilancio di previsione che racchiude la programmazione dell’Ente per i prossimi mesi sia in termine di gestione sia in termini di investimenti. Nonostante le difficoltà che attanagliano tutti i Comuni a cui vanno ad aggiungersi quelle ben note rispetto alla situazione del nostro Comune, abbiamo rispettato i termini imposti dalla normativa nazionale (15 settembre) per l’approvazione dei Bilanci di previsione. ”

Lo scrivono, in una nota diffusa alla stampa, i rappresentanti dei Gruppi Consiliari di maggioranza.

Da oggi avremo una maggiore libertà di azione, seppure limitata dalla disponibilità dei fondi. Un bilancio che tuttavia contempla l’obbligo della copertura delle quote di disavanzo degli anni precedenti, la copertura dei servizi di competenza dell’Ente ma anche investimenti importanti. E’ chiaro a tutti, ma è bene ribadirlo, che da tempo le risorse per le opere pubbliche non provengono più dal bilancio comunale ma dalla capacità di ottenere finanziamenti regionali, governativi ed europei. Il Comune di Mercato San Severino è uno dei piu’ attivi e concreti dell’intera Provincia di Salerno nel progettare, candidare e vedere finanziate opere pubbliche strategiche per il nostro territorio. Occorre, come fatto sino ad oggi, il massimo impegno con dedizione e sobrietà per raggiungere gli obiettivi prefissati e continueremo a farlo insieme ai tantissimi cittadini che hanno a cuore le sorti della nostra città. Purtroppo ci consta stigmatizzare per l’ennesima volta il comportamento di un membro dell’opposizione che, invece di presentarsi al dibattito nell’organo massimo di rappresentanza, il consiglio comunale, ha “marinato” facendo pervenire agli organi di stampa le “solite” stucchevoli dichiarazioni allarmistiche senza alcun fondamento anzi sostenute da dati completamente ed irresponsabilmente falsi. Confidiamo ancora una volta che tali dichiarazioni provengano da un eccesso di preoccupazione e non dall’imbarazzo di doversi confrontare sui punti dell’ordine del giorno successivi. Duole anche rilevare che i consiglieri di minoranza presenti in aula, invece di prendere le distanze da questo modus operandi, paradossalmente sembrano essersi “allineati al pensiero”. Di certo è ed è chiaro a tutti che continua l’attività di sovvertimento della realtà, attraverso ripetuti comunicati ed azioni svolte con il favore delle tenebre, con il solo scopo della “piccola” utilità personale a discapito di un’intera comunità.