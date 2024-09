MERCATO SAN SEVERINO. PER IL SINDACO ANTONIO SOMMA UN ALTRO TRAGUARDO: IL PONTE A SANT’ANGELO

C’è una nuova opera pubblica completata e messa a disposizione dei cittadini di Mercato San Severino, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Antonio Somma: da qualche giorno, infatti, è stato aperto al pubblico il ponte nella località Sant’Angelo, un intervento molto atteso dai cittadini della zona del centro della Valle dell’Irno.

“Da qualche giorno,” scrive il Sindaco Antonio Somma, “il ponte di via Torrione, a Sant’Angelo, è nuovamente percorribile in entrambe le direzioni di marcia. Con l’intervento di messa in sicurezza ed il conseguente allargamento della carreggiata restituiamo un punto di passaggio viario importante che collega via Carmine Amato con via Codola a Costa.”