MERCATO SAN SEVERINO. SOMMA: “5 MILIONI DI FINANZIAMENTI PER RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO”

Il Comune di Mercato S. Severino è risultato beneficiario del contributo rivolto ad investimenti in progetti di Rigenerazione urbana stanziato dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Due le proposte progettuali che sono risultate destinatarie di un finanziamento complessivo di circa 5.000.000,00 € e che riguardano le aree urbane di Corso Diaz e di Piazza XX Settembre.

Gli interventi sono stati illustrati in dettaglio dall’Assessore Erminio Della Corte.

“Partendo dall’intervento di Corso Gen. Armando Diaz, finanziato per circa 2 milioni di Euro, lo stesso prevede una completa rifunzionalizzazione di Corso Generale Armando Diaz, seguendo un insieme di opere finalizzate non soltanto a recuperare le consistenze materiali attualmente in deterioramento, bensì volte anche a riconfigurarne gli spazi pubblici aperti, in modo da ricreare un luogo diffuso di aggregazione.

Il fulcro dell’idea progettuale – continua Della Corte – sta nell’eliminazione delle attuali aree parcheggio ed al conseguente restringimento dell’attuale sede carrabile ad una sezione fissa di 3 metri, allo scopo di ampliare le aree dedicate al camminamento, all’aggregazione e alla sosta pedonale, proprio in virtù della vocazione commerciale dell’area e alla nuova concezione con la quale tale visione deve essere interpretata.

Per quanto riguarda invece l’intervento di Piazza XX Settembre, finanziato per circa 3 milioni di Euro, lo stesso – conclude l’Assessore – prevede la realizzazione di un’area pavimentata e delle aree destinate a verde pubblico, con interventi di arredo urbano e ridisegno della viabilita’ esterna, oltre alla realizzazione di parcheggi pubblici interrati serviti da ascensori e rampe carrabili di accesso”

Chiaramente soddisfatto il Sindaco Somma.

“Sono interventi – dichiara il primo cittadino – strettamente connessi anche se separati in termini di proposta progettuale. Andiamo ad intervenire sul cuore della Città e lo facciamo non solo dal punto di vista architettonico ma, soprattutto, dal punto di vista dell’impronta che vogliamo dare al centro cittadino, del concetto di vocazione commerciale che vogliamo rafforzare.

Piazza XX Settembre sarà il salotto del centro cittadino oltre a rappresentare un fondamentale appoggio per la nuova via dello shopping grazie ai parcheggi sotterranei che amplieranno la disponibilità di stalli a pochi metri dagli esercizi commerciali del centro.

Ringrazio gli Uffici – conclude Somma – per l’importante lavoro svolto nelle proposte progettuali che sposano pienamente la vision dell’Amministrazione di intervenire non tanto per farlo ma per andare ad incidere sulla connotazione degli spazi urbani come abbiamo sempre fatto in questi anni”.

