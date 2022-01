CAMPANIA IN ZONA GIALLA DAL 10 GENNAIO ? SI, MA NON CAMBIA NESSUNA REGOLA

Con l’obbligo della mascherina anche all’aperto, sancita dal Governo all’interno dell’ultimo Decreto Covid, se anche la Regione Campania dovesse passare in zona gialla, a partire dal prossimo 10 gennaio, in termini concreti non cambierebbe assolutamente nulla. Un passaggio formale che, nella realtà, non provocherà alcun effetto concreto per i cittadini e per le imprese. I numeri, almeno per il momento, dicono ancora Zona Bianca per la Regione Campania ma i prossimi giorni, secondo gli esperti, potrebbero essere decisivi per il cambio di colore, privo, comunque, di effetti concreti.

Share on: WhatsApp