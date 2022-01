MATTEO RENZI SCOMMETTE SUL CENTRO: “INSIEME A TOTI UN’AREA CHE VALE IL 10%”

In un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, Matteo Renzi, leader di Italia Viva, rilancia sulla necessità, ed anche sulla possibilità, di creare una nuova area di centro, coinvolgendo anche il leader di Cambiamo Giovanni Toti, per puntare ad un peso elettorale almeno del 10%. Il progetti di una nuova area moderata ritorno nei pensieri dell’ex Presidente del Consiglio, alla vigilia del voto per il Quirinale quando tutti i partiti iniziano a fiutare aria di elezioni politiche anticipate.

Secondo il leader di Iv “l’area di centro con Toti può rappresentare il 10% degli italiani” perché “a destra ci sono i sovranisti di Salvini e Meloni. A sinistra il Pd insegue la piazza di Landini e il populismo grillino”.

Per Renzi “oltre il 10 per cento degli italiani non vuole vivere sovranista e non vuole vivere grillino. Vedremo come dare rappresentanza a questo mondo”. Quanto al ritorno di Articolo 1 e di Massimo D’Alema nel Pd, Renzi aggiunge che se i dem oggi “pensano che il renzismo sia la malattia e D’Alema sia la cura sono contento per loro e faccio molti fervidi auguri. è il motivo per cui non sono più nel Pd: io credo nel riformismo, loro nel dalemismo”.