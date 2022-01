ELEZIONI QUIRINALE, SI INIZIA A VOTARE IL 24 GENNAIO MA CON IL DUBBIO DEI CONTAGI

E’ tutto pronto, o quasi, per l’inizio delle procedure per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica perchè il Presidente della Camera Roberto Fico martedi’ 4 gennaio annuncerà la data per la convocazione plenaria di Camera, Senato e Grandi Elettori. Gli “onorevoli” positivi al Covid, pero’, impongono prudenza ed non solo, considerato che la procedura prevede la convocazione di oltre 1.000 persone per partecipare al voto per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica: c’è chi parla di ingressi scaglionati per il voto, ma qualcuno invoca addirittura un rinvio con una proroga a favore del Presidente in carica Sergio Mattarella in attesa di tempi migliori. Si tratterebbe di un precedente non contemplato dalla Costituzione e che metterebbe in dubbio anche la legittimità dell’intera procedura.

