SOLOFRA, COMUNALI 2022. PARTE L’ANNO ELETTORALE PER IL DOPO VIGNOLA

E’ iniziato l’anno delle elezioni comunali a Solofra, il centro della Provincia di Avellino tra i comuni che nel 2022 saranno chiamati al voto per la scelta del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale. Per il Comune di Solofra si prospetta una tornata elettorale, comunque, all’insegna della novità, considerato che l’attuale primo cittadino Michele Vignola ha raggiunto il limite del secondo mandato. E quindi, già nelle prossime settimane, nel comune irpino, partiranno le grandi manovre per la scelta delle candidature e per la individuazione dei potenziali candidati alla carica di primo cittadino: una tornata elettorale nella quale, di sicuro, il tema della sanità e dell’Ospedale Landolfi sarà al centro del dibattito politico.

