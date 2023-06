MERCATO SAN SEVERINO. SOMMA: “OK A RENDICONTO 2022, RAMMARICO PER ATTEGGIAMENTO MINORANZA”

L’approvazione del Consuntivo 2022 rappresenta un ulteriore passo in avanti, compiuto dall’amministrazione comunale di Mercato San Severino, verso il risanamento delle casse comunali che ci vede, impegnati, già da 6 anni, da quando ci troviamo al governo del nostro comune.

Nonostante l’incertezza che permane sulla valutazione del piano presentato dalla gestione commissariale e successivamente riformulato, il rigore nella gestione delle risorse pubbliche ed i sacrifici perpetuati insieme ai cittadini, insieme ad una attenzione particolare al panorama dei finanziamenti pubblici, ci ha consentito, contemporaneamente, di ulteriormente ridurre il disavanzo da ripianare e di garantire un adeguato piano di interventi per la realizzazione di opere strategiche per la nostra comunità. Unico rammarico è l’atteggiamento di alcuni consiglieri di minoranza che hanno superato lo sciacallaggio arrivando addirittura a minacciare la maggioranza senza però rispondere al quesito posto da tempo: perchè si è dovuti ricorrere ad una proposta di piano di riequilibrio?” E’ quanto dichiara il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma, in merito alla seduta di Consiglio Comunale del 23 Giugno. “Adesso siamo tutti concentrati sulla definizione del bilancio di previsione 2023 ” continua l’Assessore al bilancio Del Regno “per il quale, dopo i rinvii stabiliti dal Ministero dell’Interno, siamo ancora nel pieno rispetto dei termini. E’ chiaro che prima di ogni altra cosa guarderemo alle tasche di famiglie ed imprese, lasciando invariate le tasse comunali”