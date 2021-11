MERCATO SAN SEVERINO. TORNA PER IL 2021 L’EVENTO ILLUMINIAMO, LE LUCI DELLA CITTA’

Il regolamento è semplice:

1) segui la pagina Instagram del Forum Dei Giovani Di Mercato S.Severino ;

2) spedisci entro il 13 dicembre 2021 sull’email (forumgiovanimss@gmail.com) o sulla pagina Instagram (@forumgiovanimss) una fotografia del tuo/a balcone/vetrina addobbato/a per Natale, specificando il tuo nome e cognome/ negozio.

3) le fotografie raccolte saranno pubblicate il 14 dicembre 2021 su un pagina Instagram appositamente creata per l’evento e il 18 dicembre 2021, in base alle preferenze raccolte, verranno decretati 3 vincitori sia per i balconi e sia per le vetrine dei commercianti.