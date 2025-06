MICHELE CAMMARANO (M5S): “NO ANTENNA 5G NEL COMUNE DI CAPACCIO-PAESTUM”

“Questa mattina ho inviato una missiva al sindaco di Capaccio Paestum, all’assessore all’Ambiente della Regione Campania, alla Direzione Generale per l’Ambiente, alla Direzione ARPAC e al Dipartimento provinciale ARPAC di Salerno per esprimere profonda preoccupazione in merito all’installazione di una base per antenna 5G in località Capoluogo. Dalle segnalazioni ricevute da numerosi cittadini e da quanto emerso pubblicamente, l’impianto risulterebbe localizzato a ridosso di abitazioni, del Parco pubblico “Capri”, di una struttura ricettiva e del campo sportivo comunale: spazi frequentati ogni giorno da famiglie, bambini, anziani e soggetti più fragili. La popolazione è allarmata per i possibili effetti dell’esposizione prolungata ai campi elettromagnetici, soprattutto considerando la vicinanza a luoghi sensibili e per il rischio che altre antenne vengano installate nella stessa zona, incrementando ulteriormente l’impatto ambientale e sanitario”. A dirlo è il consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 stelle in regione Campania Michele Cammarano.

“Chiedo agli enti competenti una valutazione seria e responsabile, che tenga conto del contesto e delle legittime preoccupazioni della comunità locale. Chiedo inoltre che vengano prese in considerazione soluzioni alternative, in aree a minore impatto urbanistico e ambientale. Il progresso tecnologico non può prescindere dalla tutela della salute pubblica, tuttavia ritengo fondamentale che ogni decisione sia guidata dai principi di precauzione, trasparenza e partecipazione. Continuerò – conclude Cammarano – a seguire da vicino l’evolversi della situazione, affinché lo sviluppo infrastrutturale non si trasformi in un rischio per le nostre comunità”.