REGIONALI IN CAMPANIA. IL SINDACO ZINNO DI SAN GIORGIO A CREMANO SI E’ DIMESSO

Giorgio Zinno, Sindaco del Comune di San Giorgio a Cremano, esponente del Partito Democratico, questo pomeriggio, con un video rivolto alla città, ha annunciato le sue dimissioni da primo cittadino per partecipare alla prossima campagna elettorale per il Consiglio Regionale della Campania.

Anche Zinno, per evitare problemi di incandidabilità, ha inteso rispettare il termine imposto dalla attuale legge elettorale della Campania per i primi cittadini in carica.

Per San Giorgio a Cremano si prospetta un periodo di commissariamento prima del ritorno al voto nella prossima primavera del 2026.