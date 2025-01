MICHELE STRIANESE: “REGIONALI IN CAMPANIA, IL CENTRO DESTRA PROVI A BATTERE DE LUCA NELLE URNE”

“Da quello che leggo, il centrodestra nazionale e regionale, impugnera’ la legge elettorale, votata dal consiglio regionale (che e’ deputato a legiferare a questo livello istituzionale), che consente a De Luca di ricandidarsi nuovamente alla Presidenza della Regione Campania. Vedo esponenti politici del centrodestra vantarsi di questa possibilita’, ovvero di impedire a De Luca di candidarsi, usando questi “mezzucci”. Consentitemi di dire che voi le prossime elezioni regionali le avete gia’ perse…!!!”

Lo scrive Michele Strianese, già Presidente della Provincia di Salerno, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Avere soltanto paura di una nuova candidatura di De Luca…!!!

Questa e’ la verita’.

Sarebbe piu’ edificante battere, qualche volta, De Luca alle urne. Non credete…?

Mi rendo conto che contro De Luca non avete mai vinto una partita o, meglio, non avete mai toccato palla.

E quindi quale partita piu’ facile da vincere sarebbe quella giocata senza l’ avversario piu’ temibile…?

Cambiate strategia che fate piu’ bella figura.

Il popolo e’ sovrano, ricordiamolo a tutti.