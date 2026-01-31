MIMI’ MINELLA (FORZA ITALIA): “AREE INTERNE, AGIRE ADESSO PER EVITARE IL DESERTO SOCIALE”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

“È bene rimarcare che le Aree interne non hanno colore politico. Il Cilento, territorio interno dalle grandi ricchezze e potenzialità, porta chi vi abita a confrontarsi ogni giorno con una distanza dai grandi centri che non è solo geografica, ma anche infrastrutturale, economica e sociale. È questa consapevolezza che mi spinge, come consigliere regionale e come cittadino da sempre parte di questa comunità, ad agire affinché una condizione di disagio ormai tangibile diventi una priorità politica da portare avanti con impegno e determinazione, così da poter essere finalmente gestita e mitigata.”

Lo scrive in una nota il Consigliere Regionale di Forza Italia Mimi’ Minella.

Le Aree Interne non chiedono assistenzialismo, ma condizioni di vita adeguate e pari opportunità. Basti pensare ai servizi sanitari realmente accessibili, alla mobilità sicura, alle scuole che non costringano le famiglie a migrazioni quotidiane, al sostegno alle imprese che, pur tra mille difficoltà, continuano a investire in questo territorio e rappresentano una fonte essenziale di lavoro e crescita economica. Il Cilento possiede tradizioni solide e straordinarie, risorse ambientali, culturali e umane che, se adeguatamente sostenute e valorizzate, possono diventare un modello di sviluppo sostenibile per l’intera Campania.

Il mio impegno e la mia responsabilità istituzionale nascono proprio dalla conoscenza diretta del territorio e da questa appartenenza. La mia priorità è portare in Regione la voce di comunità che troppo spesso vengono dimenticate o ascoltate solo in occasione delle emergenze, e lavorare affinché la qualità della vita nelle Aree Interne non sia un tema marginale, ma un punto strategico dell’impegno e delle politiche regionali.

