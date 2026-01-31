MIMI’ MINELLA (FORZA ITALIA): “AREE INTERNE, AGIRE ADESSO PER EVITARE IL DESERTO SOCIALE”

“È bene rimarcare che le Aree interne non hanno colore politico. Il Cilento, territorio interno dalle grandi ricchezze e potenzialità, porta chi vi abita a confrontarsi ogni giorno con una distanza dai grandi centri che non è solo geografica, ma anche infrastrutturale, economica e sociale. È questa consapevolezza che mi spinge, come consigliere regionale e come cittadino da sempre parte di questa comunità, ad agire affinché una condizione di disagio ormai tangibile diventi una priorità politica da portare avanti con impegno e determinazione, così da poter essere finalmente gestita e mitigata.”

Lo scrive in una nota il Consigliere Regionale di Forza Italia Mimi’ Minella.

Le Aree Interne non chiedono assistenzialismo, ma condizioni di vita adeguate e pari opportunità. Basti pensare ai servizi sanitari realmente accessibili, alla mobilità sicura, alle scuole che non costringano le famiglie a migrazioni quotidiane, al sostegno alle imprese che, pur tra mille difficoltà, continuano a investire in questo territorio e rappresentano una fonte essenziale di lavoro e crescita economica. Il Cilento possiede tradizioni solide e straordinarie, risorse ambientali, culturali e umane che, se adeguatamente sostenute e valorizzate, possono diventare un modello di sviluppo sostenibile per l’intera Campania.

Il mio impegno e la mia responsabilità istituzionale nascono proprio dalla conoscenza diretta del territorio e da questa appartenenza. La mia priorità è portare in Regione la voce di comunità che troppo spesso vengono dimenticate o ascoltate solo in occasione delle emergenze, e lavorare affinché la qualità della vita nelle Aree Interne non sia un tema marginale, ma un punto strategico dell’impegno e delle politiche regionali.