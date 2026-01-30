FABRIZIO MARZANO (CONFAGRICOLTURA CAMPANIA): “MED ITALY BIO, AL CENTRO DELLO SVILUPPO DELLE FILIERE”

Med Italy Bio – Produzioni biologiche nazionali a sostegno della dieta mediterranea, il progetto promosso da Confagricoltura e approvato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, una importante opportunità per il comparto agricolo.

“È un riconoscimento di rilievo per la Campania, – afferma Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania – dal momento che l’azienda capofila del progetto ha sede nella nostra regione. L’Azienda Agricola Salvatore Aceto, realtà di riferimento nel biologico che opera nel campo della limonicoltura della Costiera Amalfitana, coordinerà operativamente e amministrativamente le attività del progetto, in stretto collegamento con Confagricoltura e le altre aziende della filiera. Una conferma del ruolo centrale del territorio campano nello sviluppo delle filiere biologiche nazionali e nella valorizzazione dei prodotti legati alla dieta mediterranea”.

Il progetto, finanziato con oltre 400 mila euro dal Fondo per l’agricoltura biologica, punta a rafforzare le filiere bio attraverso attività di consulenza, scambio di conoscenze e iniziative di promozione, sostenendo innovazione, competitività e qualità delle produzioni.

“La guida di un’azienda campana in questo percorso nazionale – conclude Marzano – valorizza la capacità imprenditoriale delle nostre imprese e conferma il potenziale strategico della Campania nella crescita del biologico italiano”.