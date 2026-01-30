ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “AD ARIANO IRPINO PER UN SOPRALLUOGO SUL CANTIERE STAZIONE HIRPINIA”

“Accompagnato dal Segretario provinciale di Azione Avellino Domenico Gambacorta, dalla Presidente dell’assemblea regionale di Azione Campania Raffaela Manduzio, dal segretario di Azione Ariano Irpino Fabio Gambacorta e da Donato Genua del Gruppo comunicazione di Azione Campania, ho visitato il cantiere della stazione “Hirpinia”, situata tra Ariano Irpino e Grottaminarda, che rappresenterà un nodo strategico della nuova linea Alta Velocità Napoli-Bari, parte di un corridoio europeo. Il lotto Apice-Hirpinia e la stazione stessa collegheranno la Valle Ufita a Napoli in circa 40 minuti e costituiranno un importante polo logistico per il traffico passeggeri e merci.” Lo scrive il deputato di Azione Antonio D’Alessio. È un’opera fondamentale per un’area che ha necessità di essere rilanciata per evitare un ulteriore spopolamento e che sarà un volano per l’economia del territorio con ricadute anche occupazionali.

Ringraziamo i tecnici del Gruppo FS Italiane, di Rete Ferroviaria Italiana, di Italferr e la ditta appaltatrice We Build per l’accoglienza e la professionalità dimostrate. Nonostante gli inevitabili imprevisti , dovuti anche a cause esogene rappresentate anche dalla particolare complessità e fragilità del territorio, l’opera è in via di completamento e i lavori proseguono.

È compito della politica vigilare ed assicurare il massimo supporto affinché i problemi vengano affrontati e risolti con l’obiettivo finale di favorire la crescita dei nostri territori e il benessere dei cittadini che li abitano.