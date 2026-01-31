CAVA DE’ TIRRENI, COMUNALI 2026. AVANTI PSI RIVENDICA LA CANDIDATURA A SINDACO

Si è riunita ieri 30 gennaio 2026, l’Assemblea straordinaria degli iscritti di Avanti-PSI di Cava de’ Tirreni. L’Assemblea, presieduta dal Segretario Provinciale Silvano Del Duca, prendendo atto degli straordinari risultati alle elezioni regionali e della evidente crescita degli iscritti della sezione di Cava de’Tirreni, ha rinnovato gli organismi dirigenti, indicando quale nuovo Segretario cittadino il dott. Massimo Senatore ed eleggendo Presidente onorario il dott. Antonio Romano. L’Assemblea ha ringraziato per il lavoro svolto i componenti degli organi dirigenti uscenti esprimendo una valutazione positiva dei risultati politici ed amministrativi di questi anni, che hanno visto impegnato l’ Assessore Antonella Garofalo nella Giunta comunale, ringraziandola per l’importante, complesso ed efficace lavoro svolto a favore della nostra Comunità. La discussione si è concentrata sulla attuale contingenza politica con un focus approfondito sulle ormai imminenti elezioni amministrative, Avanti PSI di Cava de’ Tirreni ritiene esistano all’interno della propria compagine figure di prestigio tali da poter esprimere il candidato sindaco da porre sul tavolo della coalizione in maniera costruttiva e dialettica, al fine di rinvenire la migliore sintesi politica. I lavori sono stati conclusi dal Consigliere Regionale Andrea Volpe che, con un articolato intervento, ha ribadito la vicinanza alla nostra Città, della Regione Campania e dell’Assessore Regionale, nonché Segretario Nazionale, Enzo Maraio, cui l’Assemblea ha tributato un caloroso applauso ed un augurio di buon lavoro.

Share on: WhatsApp