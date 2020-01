MIMMO VOLPE DIFENDE CANDIDATURA DE LUCA: “PD, BASTA MASOCHISMO”

Non ha senso farsi sparare addosso da chi non ha mosso un dito in questi cinque anni. Siamo diventati il bersaglio di “amici”, probabili alleati ed avversari. Si abbia il coraggio di andare in mare aperto. Si convochino le assemblee degli iscritti a livello regionale e provinciale per fare ulteriore chiarezza sul lavoro fatto dal governo regionale e dal Presidente. Lo dice uno che a De Luca ha solo dato, sia in forma diretta che indiretta, senza mai ricevere niente. Sono ancora un uomo libero che crede ad una idea di #partito e allo stare dalla stessa parte. E’ quanto scrive Mimmo Volpe, Sindaco di Bellizzi, storico esponente del Partito Democratico.

Lo dico ai tanti autorevoli dirigenti del mio partito. Il governo che è stato espresso va sottoposto all’elettorato senza dubbio alcuno. Ci saranno stati sicuramente degli errori ma tanto è stato fatto, dalla sanità ai trasporti – solo per citare alcuni temi.

Si parla di assurde alleanze con chi non ha smesso un solo giorno di opporsi senza mai proporre niente per il territorio, solo per provare a fare fuori De Luca, lo trovo incomprensibile. Si continuano a fare teorie senza alcuna attenzione ai temi veri e alla sensibilità degli elettori. Se si vuole essere seri, fino a quando non ci sono decisioni degli iscritti e degli organismi ufficiali e se non ci sono fatti gravi che non consentono di riproporre questa esperienza, De Luca resta il candidato ufficiale di tutto il centro sinistra. Anzi, un partito serio dovrebbe censurare chi è fuori da questa linea politica. Ritroviamo il senso dell’etica comportamentale. Ai miei #compagni dico basta lavorare sotto traccia. Si abbia il coraggio di parlare chiaro dentro gli organismi. Evitiamo l’ennesima beffa di regalare la Regione Campania a #trasformisti senza meriti. Mimmo Volpe Sindaco di Bellizzi e “militante” di Sinistra.

