MODERATI E POPOLARI. PROVINCIALI 2024 MA PER MATERA C’E’ ANCHE IPOTESI EUROPEE

I Popolari e Moderati della Provincia di Salerno, nei prossimi giorni, si riuniranno per fare il punto della situazione in vista delle prossime scadenze elettorali, a cominciare dalle Provinciali della primavera del 2024. L’idea era e resta quella di mettere in campo una propria lista, con 30 candidati e candidate che siano in grado di coprire l’intero territorio provinciale ma, nelle ultime ore, è spuntata anche la ipotesi che il leader del movimento Corrado Matera, oggi Consigliere Regionale, possa essere candidato per le prossime elezioni europee. Con quale partito ?

Pare che Matera sia finito al centro di molti corteggiamenti politici ed elettorali, con il suo nome finito all’interno dell’agenda di almeno due segretari nazionali di partito che vorrebbero coinvolgerlo per le prossime elezioni Europee nel Collegio Sud Italia.