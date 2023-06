PONTECAGNANO FAIANO. SILVESTRI (FDI): “NOI ALL’OPPOSIZIONE, ALLA MAGGIORANZA IL COMPITO DI DIALOGARE”

“Con la proclamazione, avvenuta questa mattina, del Sindaco e dei Consiglieri comunali si apre ufficialmente la nuova consiliatura. Al di là del risultato personale di cui sono fiero e del quale ringrazio i miei elettori ed il mio partito Fratelli d’Italia, non riesco a nascondere la mia delusione per un obiettivo di ‘coalizione’ che non è stato centrato. Pertanto, i prossimi anni saranno di opposizione che certamente non è la stessa cosa rispetto ad amministrare una città ed a determinarne attivamente le scelte.”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Pontecagnano Faiano Raffaele Silvestri

“Una opposizione” continua Silvestri, a questa amministrazione la cui modalità di gestione della ‘cosa pubblica’ io già conosco e di cui ho stigmatizzato le decisioni in diverse occasioni. Quanto al ruolo di opposizione che i cittadini hanno determinato per me ed il mio partito posso dire che vigileremo affinché l’Amministrazione in carica operi rispettando le norme dello Stato ed i Regolamenti comunali. Se questa Amministrazione sarà in grado di intavolare un ‘confronto’ costruttivo su argomenti e nell’ottica di mettere sempre in primo piano il bene della nostra città noi di Fratelli d’Italia certamente non ci sottrarremo. Così come continueremo a sostenere i progetti e le iniziative, per il nostro territorio, che sono di competenza del Governo centrale.”