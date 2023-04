MONTECORVINO ROVELLA. D’ONOFRIO DOMANI IN PIAZZA, APERTI ALTRI COMITATI

Prosegue, a ritmo serrato, la campagna elettorale di Martino D’Onofrio, Sindaco in carica di Montecorvino Rovella e candidato alla prossime comunali del 14 e 15 Maggio con la lista Insieme per Cambiare. Dopo aver aperte altri tre comitati elettorali sul territorio comunale, D’Onofrio, domani, sabato 22 Aprile, a partire dalle 19:00, aprirà in piazza, proprio nei pressi del Comune, la sua campagna elettorale con un comizio rivolto ai cittadini.

“Incontro, confronto e passione.” Lo scrive il candidato sindaco Martino D’Onofrio. “Le aperture delle tre sedi a Macchia, San Martino e Gauro hanno rappresentato l’occasione per incontrare voi cittadini e per scambiarci istanze e sensazioni. La nostra campagna elettorale, come sempre, sarà a stretto contatto con la comunità.

Sempre dalla vostra parte!”