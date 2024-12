MONTECORVINO ROVELLA. IL SINDACO D’ONOFRIO: “IL 2024 E’ STATO POSITIVO, IL 2025 L’ANNO DEI GRANDI INTERVENTI”

“Il 2024 si chiude con un bilancio positivo per Montecorvino Rovella, grazie all’impegno costante dell’amministrazione nel migliorare il territorio. Numerosi interventi sono stati realizzati per affrontare i problemi atavici della comunità, tra cui lavori significativi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, fondamentali per garantire sicurezza e tutela ambientale. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’abbellimento delle aree esterne al cimitero, con un miglioramento estetico e funzionale che valorizza uno spazio di grande importanza per la comunità. Parallelamente, la raccolta differenziata ha continuato a crescere, dimostrando l’impegno condiviso tra amministrazione e cittadini per un futuro più sostenibile.”

Lo scrive Martino D’Onofrio, Sindaco del Comune di Montecorvino Rovella.

Montecorvino Rovella si è inoltre distinto come comune guida nell’affrontare una delle questioni più delicate per il territorio: la sicurezza. A seguito dei furti registrati nei mesi scorsi, l’amministrazione ha promosso un incontro con il prefetto, ribadendo la necessità di una maggiore collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine per garantire tranquillità ai cittadini. Questo confronto ha confermato il ruolo di riferimento che il nostro comune svolge per l’intero comprensorio dei Picentini.

Tra i progetti di rilievo avviati nel 2024 spicca il nuovo Palazzetto dello Sport, destinato a diventare un punto di riferimento per il sud Italia nel basket in carrozzina. Un’opera che rappresenta un esempio concreto dell’impegno dell’amministrazione nel promuovere inclusione e valorizzazione dello sport per tutti.

Guardando al 2025, si preannuncia l’anno delle grandi inaugurazioni. In primo piano, la nuova sede dell’ASL a Sant’Eustachio, che sarà un punto di riferimento essenziale per il territorio. Altre opere pubbliche sono in programma per rafforzare i servizi e migliorare la qualità della vita per i cittadini. Questo lavoro è il frutto di una visione chiara e condivisa, e rappresenta solo l’inizio di un percorso che richiede impegno costante e determinazione. Non ci fermeremo qui: ci aspettano ancora molte sfide, ma sappiamo che, con la stessa dedizione che ci ha contraddistinto fino a oggi, porteremo a termine ogni progetto, rispettando gli impegni presi e puntando sempre a costruire un futuro migliore per Montecorvino Rovella.

Sappiamo che i bisogni del territorio sono tanti e complessi, ma la nostra squadra continuerà a lavorare senza sosta, con passione e responsabilità, per affrontare ogni problema e trasformarlo in un’opportunità. La nostra porta è sempre aperta: ascoltiamo i cittadini, rispondiamo alle loro esigenze e, come sempre, guardiamo avanti con la convinzione che solo insieme possiamo costruire il futuro che Montecorvino Rovella merita.