MONTECORVINO ROVELLA. LUNEDI’ 13 APRILE IL SINDACO D’ONOFRIO INAUGURA LA CASA DI COMUNITA’

Redazione Agenda Politicadai Comuni
Lunedì 13 aprile alle ore 11:00 si terrà l’apertura ufficiale e la presentazione dei servizi della nuova Casa della Comunità di Montecorvino Rovella.

La struttura metterà a disposizione dei cittadini una serie di servizi sanitari e amministrativi accentrati in un’unica sede. Un risultato che rappresenta un traguardo importante, raggiunto grazie al costante lavoro dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Martino D’Onofrio per riqualificare una struttura ormai abbandonata ed adibirla a punto di riferimento sanitario per i cittadini di Montecorvino Rovella: un impegno che vede lo sforzo profuso ripagato proprio dal riconoscimento ufficiale della struttura quale Casa della Comunità.

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