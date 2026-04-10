MONTECORVINO ROVELLA. LUNEDI’ 13 APRILE IL SINDACO D’ONOFRIO INAUGURA LA CASA DI COMUNITA’

La struttura metterà a disposizione dei cittadini una serie di servizi sanitari e amministrativi accentrati in un’unica sede. Un risultato che rappresenta un traguardo importante, raggiunto grazie al costante lavoro dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Martino D’Onofrio per riqualificare una struttura ormai abbandonata ed adibirla a punto di riferimento sanitario per i cittadini di Montecorvino Rovella: un impegno che vede lo sforzo profuso ripagato proprio dal riconoscimento ufficiale della struttura quale Casa della Comunità.