MONTORO AL SECONDO TURNO: CARRATU’ CONTRO GIAQUINTO, MAGGIORANZA GIA’ DEFINITA IN CONSIGLIO COMUNALE

Il Comune di Montoro al voto, anche per il secondo turno, solo per scegliere il sindaco per i prossimi 5 anni: dall’esito del primo turno, infatti, è emersa la maggioranza in Consiglio Comunale a favore della coalizione che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Salvatore Carratu’ che, per pochi voti, ha sfiorato la vittoria senza dover fare ricorso al ballottaggio. Al secondo turno anche l’attuale sindaco in carica di Montoro Girolamo Giaquinto che, con le sue tre liste, ha ottenuto il 30% dei consensi. Nessun apparentamento ufficiale, invece, per il terzo candidato Mimmo Torello che, con una sola lista, al primo turno ha conquistato il 21% dei voti.

