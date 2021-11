NAPOLI. AL LAVORO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SCABEC

Si è insediato nel pomeriggio di ieri, presso la sede di via Orsini a Napoli, il nuovo Consiglio d’Amministrazione della SCABEC, società campana per i beni culturali, inhouse della Regione Campania. Nata per la fornitura di servizi museali e di promozione dei beni culturali con la sua storica Campania>Artecard, oggi Scabec è una realtà che opera a 360 gradi nel mondo della cultura, con produzione di festival, di mostre, di iniziative e progetti di valorizzazione. La Presidente Assunta Tartaglione e i due consiglieri, Rosalia Santoro e Aniello Salzano, hanno espresso grande entusiasmo per un incarico che li vedrà impegnati per rendere ancor di più questa realtà un motore di sviluppo culturale, sociale ed economico in tutta la regione.

