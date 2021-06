NAPOLI, COMUNALI 2021. CATELLO MARESCA: “CE NE FOTTIAMO DEI SIMBOLI, SONO UN CIVICO”

“La gente chiede risposte ai problemi concreti. Noi ce ne fottiamo dei simboli, vogliamo ragionare di progetti e programmi. Mettiamo da parte vessilli e ragioni di Stato, dialoghiamo su contenuti e programmi”. Così il candidato sindaco di Napoli Catello Maresca, aprendo un comizio in corso nel quartiere orientale di Ponticelli. “Il nostro è un metodo civico – aggiunge – e non un movimento. Io sono un civico con una storia di impegno sociale e non ho nessuna intenzione di negare la mia storia. Resterò sempre un civico, indipendentemente dall’invito che faccio a tutti i soggetti politici che vorranno accompagnarci”.

Share on: WhatsApp