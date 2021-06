NAPOLI, COMUNALI 2021. GIORGIA MELONI CAPOLISTA DI FRATELLI D’ITALIA CON MARESCA ?

Per le prossime elezioni comunali 2021 a Napoli Fratelli d’Italia punta ad ottenere un risultato importante, a conferma dei sondaggi che, non solo a livello nazionale, ma anche locale lo vedono primo partito all’interno della coalizione di centro destra. E’ per questa ragione che, da qualche ora, circola la notizia che Giorgia Meloni, per confermare l’impegno del partito al fianco di Catello Maresca, possa decidere di candidarsi capolista per Fratelli d’Italia alle Comunali 2021. Una scelta che, a catena, potrebbe anche portare a decisioni analoghe da parte di altri rappresentanti dei partiti di centro destra.

