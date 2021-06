NAPOLI, COMUNALI 2021. LA MELONI CHIAMA RASTRELLI DOPO LA ROTTURA CON MARESCA

Le parole di Catello Maresca (“dei simboli di partito chi se ne fotte”, ndr), hanno provocato le prime reazioni all’interno del centro destra di Napoli con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che ha contatto, personalmente, Sergio Rastrelli, consigliere comunale in carica, figlio dell’ex Presidente della Regione, da sempre nel centro destra, per una candidatura alla carica di Sindaco. La speranza è che anche il resto dei partiti della coalizione, dopo le dichiarazioni di Maresca, possano decidere in tempi brevi di abbandonare la candidatura del magistrato napoletano, per andare su di un nome politico e con una coalizione politica con i simboli dei partiti.

