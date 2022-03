NAPOLI. IL SINDACO MANFREDI: “ATTENDIAMO DAL GOVERNO LA FIRMA DEL PATTO PER NAPOLI”

“Il Patto è stato già definito, la documentazione è stata concordata e definita con il Mef e con la Presidenza del Consiglio. A Roma si sta valutando il giorno della firma che riguarda quattro Comuni, ma non credo che dovremo aspettare molto”.

Sono le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in relazione alla firma del cosiddetto ‘Patto per Napoli’, accordo con il Governo per poter usufruire del sostegno economico e finanziario così come previsto nell’ultima Finanziaria.

Manfredi ha evidenziato che una delle conseguenze del Patto è anche la ricognizione dei debiti che il Comune deve onorare.

”La situazione degli anni passati – ha spiegato – ha determinato un elevatissimo contenzioso in vari settori. Il nostro obiettivo è mettere in ordine il bilancio e i processi amministrativi proprio per ridurre al massimo il contenzioso che sicuramente è anomalo”.