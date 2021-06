NASCE LA SOVRAINTENDENZA SPECIALE, L’ORGANO VOLUTO DAL GOVERNO PER IL PNRR

Con l’ok del Consiglio dei ministri nasce nel ministero della Cultura la Soprintendenza speciale per il Recovery, in pratica una soprintendenza unica nazionale che si occuperà delle autorizzazioni per le grandi opere. Dal Cdm via libera anche ad un altro pezzo della riforma Franceschini, con la nascita di 4 nuovi musei autonomi: un museo nazionale per l’arte digitale , il parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, il parco archeologico di Sepino e la Pinacoteca nazionale di Siena.

“Il Mic si ristruttura per poter vincere la sfida del recovery”, commenta il ministro Franceschini .

L’amministrazione della Cultura, dice , “si prepara così alle sfide del futuro, e all’impegno per assicurare la massima celerità alla realizzazione delle opere del Recovery plan, garantendo il pieno rispetto del dettato costituzionale riguardo la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale”. Con il nuovo Dpcm nasce nel Mic anche un Osservatorio di genere per la parità. Con i nuovi quattro istituti i musei dotati di autonomia in Italia diventano 4