NASCE NELL’AGRO UN NUOVO POLO DI ECCELLENZA PER PRODUZIONE MACCHINE INDUSTRIALI

“Agro 4.0, il terzo tempo dell’industria al Sud” è il titolo del convegno promosso da Co.Mi. srl, azienda di Sant’Egidio del Monte Albino leader nella produzione di macchine industriali, in occasione dell’inaugurazione

del nuovo polo produttivo, il prossimo 30 ottobre a lle 10.30, in via A. Albanese n.7. Co.Mi. è un’azienda leader nella progettazione e realizzazione di macchine e linee complete per l’industria alimentare, che offre un’ampia gamma di riempitrici e accessori idonei al riempimento di molteplici prodotti solidi e liquidi in contenitori di diverse misure e forme. Situata nel cuore dell’Agro nocerino-sarnese, dove è antica la tradizione della lavorazione del pomodoro, Co.Mi. comincia proprio dall’oro rosso a macinare la sua esperienza, totalmente Made in Italy.

Oggi, Co.Mi. è tra i protagonisti della rivoluzione 4.0 che interessa le industrie di tutto il mondo: processi

sempre più automatizzati e gestibili in teleassistenza, fanno dell’azienda di Sant’Egidio un caso di successo a

cui guardare con attenzione.

«Sono passati vent’anni dalla prima fiera a cui abbiamo partecipato. Abbiamo coltivato esperienza e competenza. Inaugurare un nuovo spazio di lavoro all’avanguardia è motivo di grande orgoglio per tutti noi» commenta Antonio Coppola , socio fondatore di Co.Mi. insieme a Giuseppe Miraglia