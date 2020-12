NATALE, IL GOVERNO APRE E DE LUCA CHIUDE: L’IRREFRENABILE BISOGNO DI AVERE UN NEMICO

Proprio mentre il Governo Conte apre ad una possibilità di spostamento tra i comuni nei giorni di Natale e di Capodanno, per consentire di raggiungere parenti per lo scambio di auguri, il Presidente della Regione De Luca annuncia una nuova stretta sugli spostamenti tra Comuni, anche nei giorni del 25 Dicembre e del 1 Gennaio. Una nuova sterzata, un nuovo nemico: adesso ci sono nel mirino le festività natalizie che De Luca vuole assolutamente limitare all’ambito dello stretto nucleo familiare. Ancora una volta il Presidente della Regione è a caccia di un nemico e di un responsabile, come già fatto negli ultimi mesi: intanto la Campania resta, anche per questa settimana, Arancione mentre per le altre regioni di va verso una modifica in positivo della colorazione.

