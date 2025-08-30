NEL CENTRO DESTRA IN ATTESA DEL CANDIDATO PRESIDENTE LE LISTE SONO GIA’ IN CAMPO

Non saranno complete, questo è vero, ma le liste dei partiti di Centro Destra, in Provincia di Salerno, in attesa di conoscere il nome del candidato Presidente, sono in campo e con alcuni candidati la campagna elettorale sembra. già, essere entrata nel vivo.

FDI – Per Fratelli d’Italia c’è il nome del Consigliere Regionale uscente Nunzio Carpentieri, Presidente della Commissione Trasparenza nel corso della consiliatura che sta per concludersi. Molti nomi, invece, sono legati ad una eventuale candidatura a Presidente di Edmondo Cirielli a cominciare dal figlio, Italo, che potrebbe essere della partita se il Vice Ministro degli Esteri dovesse fare un passo indietro rispetto alla campagna elettorale per le Regionali.

FORZA ITALIA – Roberto Celano, Coordinatore Provinciale di FI e candidato alle prossime elezioni Regionali in Campania, sta portando avanti la sua campagna elettorale tra i territori, con una particolare attenzione, negli ultimi tempi al Cilento. Resta da capire la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’ex assessore di Pagani Pietro Sessa quanto influirà sulla sua candidatura.

LEGA – Per la Lega si riparte dal nome del consigliere regionale uscente Aurelio Tommasetti, mentre a breve inizierà la campagna elettorale dell’ex europarlamentare Lucia Vuolo, rientrata nel partito di Matteo Salvini appena qualche settimana fa.