NEL CENTRO SINISTRA IN CAMPO PICARONE, CONTE, CASCONE, VOLPE E GUZZO

Nel Centro Sinistra della Provincia di Salerno, in attesa della definizione dell’accordo interno al Pd e poi sul nome di Roberto Fico, la grande macchina della campagna elettorale si è già messa in moto. In campo, da tempo, per la corsa verso il Consiglio Regionale ci sono….
…. nel Partito Democratico il Consigliere Regionale uscente Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio negli ultimi 10 anni, insieme a Federico Conte che, all’interno della lista Pd, rappresenterà l’area Schlein. Pare scontata, sempre nel Pd della Provincia di Salerno, la candidatura di Giovanni Guzzo, attuale Vice Presidente della Provincia di Salerno.
Resta nella lista del Psi – che ha solo cambiato denominazione – il consigliere uscente Andrea Volpe che ha già iniziato la sua campagna di comunicazione con il nuovo logo della lista.
Attende l’ok definitivo sulla lista A Testa Alta, invece, il Presidente della Commissione Trasporti e Lavori Pubblici Luca Cascone, eletto, nel 2020, con la lista De Luca Presidente.