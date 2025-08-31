SETTEMBRE, SI RIPARTE. IL CONGRESSO DEL PD, GLI EVENTI NAZIONALI DI FDI E FORZA ITALIA

Prima della partita vera, quella delle Regionali di metà novembre, a Settembre ci sarà un piccolo ma intenso riscaldamento per il mondo della politica campana. Si parte il 12 ed il 13 Settembre, a Paestum, con la convention nazionale di Fratelli d’Italia dedicata al Mezzogiorno che, per il partito di Giorgia Meloni, sarà un antipasto della campagna elettorale in Puglia ed in Campania, che andranno al voto nello stesso periodo. All’ombra dei Templi ci saranno Ministri e Sottosegretari di Fratelli d’Italia che anticiperanno i temi della campagna elettorale per le Regionali. Passano pochi giorni ed ecco, finalmente, arrivare il Congresso Regionale del Partito Democratico in Campania con il voto, in programma all’interno dei diversi circoli del territorio, dal 25 al 28 Settembre, con l’intero territorio della Regione coinvolto nella incoronazione di Segretario Regionale del Pd per Piero De Luca. A fine mese, pero’, tocca anche a Forza Italia con la consueta manifestazione nazionale, in occasione del compleanno di Silvio Berlusconi che, quest’anno, si terrà nello scenario di Telese Terme, in Provincia di Benevento, dal 26 al 28 Settembre.

